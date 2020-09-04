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Звездный гость

«К проекту готова»: звезда «Дома-2» Черно показала новую стрижку

Участница реалити-шоу кардинально сменила имидж.

«К проекту готова»: звезда «Дома-2» Черно показала новую стрижку
Александра Черно. Фото: телеканал ТНТ

Накануне осени многие звезды поспешили преобразиться, чтобы в новом сезоне предстать перед поклонниками обновленными. К примеру, поющая телеведущая Ольга Бузова подошла к этому вопросу радикально: она отказалась от каре в пользу длинных локонов, а также обесцветила кончики.

Вслед за Бузовой другая звезда «Дома-2», Саша Черно, которая совсем недавно стала мамой, поспешила преобразиться. Девушка отказалась от короткой стрижки и нарастила волосы. Результатами похода в салон красоты она поделилась у себя в Instagram.

Александра Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/
Александра Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

«Почистила сегодня перышки», — написала Черно. И добавила: «К проекту готова».

Совсем скоро семейство Черно и Оганесян возвращается на телепроект. В расширенном составе: вместе с крохой Степаном, которому исполнился 1 месяц. В ближайшее время мама с папой будут крестить сына, а после этого вернутся на «Дом-2», чтобы продолжить свое участие.

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