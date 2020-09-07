«Народ просто ахнул!»: 42-летняя Орлова в сексуальном бикини оттенка незабудки засветила прелести фигуры

42-летняя Ольга Орлова в очередной раз оказалась в центре всеобщих обсуждений. Певица поделилась свежим снимком в Instagram. Примечательно, что этот летний кадр был сделан во время каникул поп-дивы. Знаменитость уже успела прилететь в Москву, но это не мешает ей делиться с подписчиками соблазнительными снимками, демонстрируя упругое тело и пышный бюст.

На пляжном фото ведущая проекта «Дома-2» предстала в мокром сексуальном бикини оттенка незабудки, похваставшись красивой линией декольте, тонкой талией и округлыми бедрами. Поклонники как ни старались, не смогли найти изъяна в стройной фигуре поп-дивы. Настолько привлекательно и молодо она выглядит.