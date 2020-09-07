«Народ просто ахнул!»: 42-летняя Орлова в сексуальном бикини оттенка незабудки засветила прелести фигуры

42-летняя Ольга Орлова в очередной раз оказалась в центре всеобщих обсуждений. Певица поделилась свежим снимком в Instagram. Примечательно, что этот летний кадр был сделан во время каникул поп-дивы. Знаменитость уже успела прилететь в Москву, но это не мешает ей делиться с подписчиками соблазнительными снимками, демонстрируя упругое тело и пышный бюст.
На пляжном фото ведущая проекта «Дома-2» предстала в мокром сексуальном бикини оттенка незабудки, похваставшись красивой линией декольте, тонкой талией и округлыми бедрами. Поклонники как ни старались, не смогли найти изъяна в стройной фигуре поп-дивы. Настолько привлекательно и молодо она выглядит.
«Народ просто ахнул!», «Ух, хороша!!», «Разве можно такое и на ночь глядя?! Оля, пожалейте наши нервы», «Вот это да!! Соблазнила всех мужчинок», «До чего же она хороша», «Сочная как персик, аж слюнки потекли», «Суперская», «Какие формы, ох уж это декольте», «Всех затмила, Бузовой о таком бюстье только мечтать», «Уф! Какие дыньки», «Везде приплетают Кадони, они же не встречаются!!», «Все, я влюбился!! Какая женщина», «Кадони-то бьется в истерике?» — такие комментарии появились под снимком певицы.