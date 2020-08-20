«Провокация засчитана»: Орлова блеснула прелестями, надев тонкую сорочку на голое тело

42-летняя Ольга Орлова может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы и модели с мировым именем. Миниатюрная и невероятна стройна — она обладает всеми необходимыми женственными изгибами: пышной грудью, упругими бедрами, тонкой талией.
Сама певица к своим параметрам относится без лишней скромности. Отправляясь в отпуск, ведущая «Дома-2» радует верных почитателей снимками в бикини. Так, на одной из фан-страничек Орловой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле.
На ужин Ольга отправилась в тонкой сорочке на голое тело. Фанаты знаменитости подметили, что их любимица предстала на снимке без бюстгальтера, продемонстрировав эффектное декольте.
Ко всему прочему, у Орловой прекрасное чувство юмора. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певица поделилась шутливым снимком, на котором она прикрыла собой Влада Кадони в трусах и носках. Сама артистка позировала в махровом халатике. По словам поп-дивы, их пытались сфотографировать в гримерной. Но Ольга мужественно прикрыла собой близкого друга, не дав ему оконфузиться перед фанатами.
«Провокация засчитана», «Абсолютная грация», «Ну, кто поверит, что у вас есть взрослый сын?!», «Божественная нимфа», «Так выглядеть после сорока хотели бы многие», «Да уж мы знаем! Весь секрет в молодильных яблочках», «Восхитительная и грациозная», «Оленька, вы самая лучшая! Так держать», «Кадони еще дышит?! Пожалейте его! Такие горячие снимки не для слабонервных», «Вне конкуренции, затмила бы даже Бузову», — такие комментарии появились под снимком певицы.