«Что-то необыкновенное!»: Нетребко в платье макси с красными конями прогулялась по Москве

Оперная дива прилетела в столицу России на открытие сезона в Большом театре.

Пандемия коронавируса не только закрыла в четырех стенах миллионы людей, но и поставила на паузу всю культурную жизнь планеты. Театры, концертные залы и кино только сейчас стали неуверенно, с большими ограничениями вроде рассадки и количества зрителей, но все же открываться. И 6 сентября новый сезон стартует в Большом театре. С оперой «Дон Карлос» Джузеппе Верди прибыли звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

Перед премьерой Нетребко прогулялась по Москве. Дива облачилась в яркое необычное платье макси синего цвета с рисунком в виде красных коней. В тон принту певица выбрала сумочку через плечо.

«Какая прекрасная сегодня погода! Идеальная для открытия театрального сезона в Большом театре!!», — подписала снимки Нетребко.

Звезда активно ведет Instagram, куда поступает в невероятных объемах обратная связь от поклонников. Вот и сейчас на новые снимки фолловеры отреагировали молниеносно – поздравлениями и комплиментами:

«У вас много прекрасных образов, Но это платье что-то необыкновенное!», «Яркость во всем», «Звучи,Анечка! С Богом,родная!», «Очаровательный наряд», «Украшение мира!!!», «Икона стиля! Шикаааарная!», «Анна, какая Вы всегда светящаяся и позитивная!» — пишут в комментариях.

Кстати, накануне Анна отпраздновала день рождения своего сына. Тьяго Аруа исполнилось 12 лет. Вместе с именинником мама с папой отправились в парк аттракционов, где весело провели время.