«Наше любимое солнышко!»: Нетребко нежно обратилась к сыну в день его рождения

Звезда мировой оперной сцены, 48-летняя Анна Нетребко замужем за тенором Юсифом Эйвазовым. Общих детей у супругов нет, они воспитывают сына певицы от предыдущих отношений с Эрвином Шроттом, Тьяго Аруа. Эйвазов принимает мальчика как родного и очень любит его, а малыш отвечает взаимностью и называет его папой.

5 сентября Тьяго празднует день рождения. Мальчику исполняется 12 лет. По такому случаю Нетребко разместила у себя в микроблоге несколько фотографий именинника и нежно поздравила его с праздником:

«12 лет назад ты появился на свет, что бы сделать этот мир лучше! Тияго — наше любимое Солнышко! С Днем Рождения!!! Будь счастливым, умным и хорошим мальчиком! Добивайся своих целей! А мы всегда тебе в этом поможем!!!», — написала мама именинника.

Первенец Нетребко родился с особенностями аутистического спектра, но благодаря грамотной помощи американских психологов проблему в общении малыша с окружающим миром удалось снизить, и теперь он ходит в обычную школу и имеет друзей, как все обычные мальчики.