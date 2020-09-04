«Ох ты, школьница!»: Галкин показал утренние сборы первоклашек Гарри и Лизы на занятия

Первого сентября в жизни шестилетних Гарри и Лизы Галкиных прозвенел первый в жизни школьный звонок. Двойняшек мама с папой отдали в частную гимназию в соседней деревне Липки. К слову, учеба там обошлась звездному семейству в два с половиной миллиона рублей, и это только за первый год.

Теперь утро детей Галкина и Пугачевой начинается так же, как и у миллионов других сверстников – ребята собираются на уроки. Глава семейства показал, как братик и сестренка выглядят на пороге дома, перед тем как отправиться на учебу. Он решил помочь сыну с одеждой: «Надеваем пиджачок», — протянул папа сыну вещь. А Гарри проявил самостоятельность: «Что, я сам!».

Галкин перевел камеру телефона на малышку Лизу. «Привет, вот мой рюкзак», — похвасталась дочка.

«Ох ты ж, школьница!», — восхитился Галкин. И удивленно заметил: «А че у вас рюкзак такой большой?». «Ой, папа, физкультура и все такое», — объяснила Лиза.

Лиза в школьной форме – юбочке-плиссе, белой блузе и черном жакете, — показала, какой и вправду огромный у нее рюкзак, к слову, розового цвета. Портфель Гарри кроме цвета – он у мальчика черный, — ничем не отличался – такой же объемный, как у сестренки.