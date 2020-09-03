«Просто норм!»: первоклассники Гарри и Лиза Галкины поделились первыми впечатлениями от школы

Первого сентября впервые прозвенел школьный звонок для многих звездных детей. За парты сели Саша Плющенко, Тимофей Прилучный, Настя Харламова, дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова. А также двойняшки Гарри и Лиза, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Знаменитые родители отвели ребят в частную гимназию в соседней деревне Липки, и за первый год обучения заплатили два с половиной миллиона рублей.

Уже два дня учебы у Гарри и Лизы позади. И отец решил поинтересоваться впечатлениями детей от школы. Он поделился видео у себя в Instagram, на котором спрашивает у ребят:

— Как уроки-то прошли? — задает вопрос отец. — Норм, просто норм! — отвечает довольная Лиза.

Девочка радостно прыгает и показывает «класс» большим пальцем сжатой в кулачок руки. Она наряжена в любимую футболку с бахромой по краю, а также черные легинсы. На голову Лиза надела кепку. «Довольны дети-то», — констатировала Алла Борисовна. И радостные ребятишки забежали в дом.

К слову, на торжественной линейке 71-летняя Примадонна сама выглядела как школьница. Она облачилась в белую мини-юбку и кожаную косуху.