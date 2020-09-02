«Ну и фигура»: обнажившая живот Брухунова в кроп-топе и широких брюках вызвала споры в Сети

Пятой жене Евгения Петросяна 31 год, и девушка не ограничивает себя в сладком.

Звездная пара Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой уже неделю наслаждается морем и солнцем Сочи. Накануне муж с женой совершили прогулку на яхте и смогли вдоволь налюбоваться красотами воды, а Петросян даже отважился сесть на гидроцикл, покорив стихию легко и непринужденно.

В это время его молодая жена нежилась под солнышком. Девушка запечатлелась на фоне морского горизонта в шляпке и черном костюме, состоящем из кроп-топа и широких брюк. Поделившись снимком в Instagram, она получила под публикацией горячие обсуждения своей фигуры, которую обычно скрывает под оверсайз-нарядами.

«Татьяна, Вашу фигуру грех прятать за onesize, хотя Вам все идет!», «Какая вы стройняшка», «Ну и фигура. Класс! Если честно, не видно было, что вы такая худенькая, стиль обожаю ваш, и вы очень позитивная», «Какой стильный образ!», «Очень, очень идет такой стиль», «У вас прекрасная фигура и очень идут такие наряды», — наперебой сыплют комплиментами подписчики.

Сама Брухунова в ответ на комплименты заметила, что не любит подчеркивать фигуру. Ей нравится, когда вещь дарит свободу телу, а не обтягивает его. Девушка не раз подчеркивала, что в приоритете для нее комфорт, а не тренды.