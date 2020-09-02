На стиле: Брухунова запечатлелась на яхте в белой блузе и черных брюках

В первый день осени Петросян с женой совершили круиз по Черному морю.

Последние летние деньки 74-летний сатирик Евгений Петросян и его пятая жена, 31-летняя Татьяна Брухунова, решили провести на море. Супруги не стали рисковать и отправились на отечественный курорт в Сочи, где уже побывали многие селебрити.

Петросян с Брухуновой отдыхают на Черном море уже неделю и ни в чем себе не отказывают. Например, накануне они отправились в путешествие по морской глади на роскошной яхте. Они посмотрели дельфинов, увидели медузу, а 74-летний юморист и вовсе сел на гидроцикл и покорил морскую стихию. Супруга наблюдала за мужем со стороны. Она призналась:

«А я трусиха! Так и не рискнула», — подписала девушка.

Для морской прогулки Брухунова облачилась в белую рубашку оверсайз и черные свободные брюки. К слову, совсем недавно для посещения фермы с животными девушка выбирала более расслабленный и отпускной аутфит: белоснежное платье в пол с рюшами.