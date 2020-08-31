Последний день лета: Ковальчук в сарафане с открытыми плечами подчеркнула бронзовый загар

37-летняя Юлия Ковальчук поделилась свежим снимком в Instagram. В беседе с поклонниками возлюбленная шоумена Алексея Чумакова подметила, что последний день лета, 31 августа, позволил ей надеть этот наряд и к тому же, порадовал москвичей теплой и солнечной погодой. Экс-солистка группы «Блестящие» уточнила, что с удовольствием облачилась в сарафан длины мини, устроив тем самым импровизированные проводы летнего сезона. В ожидании осенних холодов, певица решила побаловать подписчиков микроблога атмосферными снимками.

Перед объективом фотокамеры Ковальчук предстала в коротком сарафане с открытыми плечами. Примечательно, что артистка отдала предпочтение монохромной палитре, сделав ставку на черный цвет. Так, Юлия подчеркнула бронзовый загар и показала щиколотки. Артистка выбрала трендовый наряд с модными рукавами-буфами. Образ поп-дивы дополнили имиджевые солнцезащитные очки, а вот от обуви певица отказалась, позировав босиком.

«В последний день лета хоть сарафанчик снова достала!! Давайте перекличку, у кого сегодня сколько градусов?! По Москве +28 °С», — уточнила певица.

Напомним, что вместе с мужем шоуменом Алексеем Чумаковым Юлия Ковальчук воспитывает двухлетнюю дочку Амелию. По словам певицы, ее наследница растет очень творческим ребенком. Однако в отличие от многих звездных родителей, поп-дива не хочет перенагружать своего ребенка различными секциями и занятиями для малышей.