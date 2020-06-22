На радость мужу: Юлия Ковальчук обнародовала фирменный рецепт морковного пирога

Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего фирменного морковного пирога, которым она периодически балует своего мужа Алексея Чумакова. «Очень вкусно!» — утверждает она.

Приятно, что готовить этот десерт довольно просто, да и ингредиенты для него найдутся в холодильнике любой хозяйки.

Итак, Юлия взяла 4 морковки, почистила и натерла на крупной терке. Затем хорошенько смешала 4 яйца, 4 столовые ложки растительного масла, ½ стакана сахара, 0, 25 ложки соли. Добавила в смесь тертую морковку. Затем просеяла 1 стакан пшеничной муки, всыпав 1 пакетик разрыхлителя. Смешала все ингредиенты.

Кулинарную форму смазала растительным маслом, выложила в нее получившийся состав. Разогрела духовку (180 градусов), поставила пирог выпекать на 40 минут до золотистой корочки. В качестве украшения Ковальчук использовала сахарную пудру и апельсиновые чипсы.