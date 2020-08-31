«Тропикана-женщина!»: Бузова в бикини лишила фанатов дара речи

34-летняя Ольга Бузова в мини-бикини с золотыми плетенными бретелями привлекла внимание поклонников. На личной страничке в Instagram поющая телеведущая поделилась свежим портретным снимком, позировав на пляже. Фанаты знаменитости не смогли оставить без внимания ее провокационное фото: многие пришли в восторг от роскошной фигуры теледивы и ее соблазнительного декольте. Так, подписчики возлюбленной шоумена Давида Манукяна сошлись во мнении, что Ольге есть, что показать.

К слову, сама Бузова в одном из своих интервью рассказала о том, что она никогда не мечтала о пышных формах. Ее устраивают параметры собственного тела, и уж точно она не стала бы увеличивать бюст. Ведущая проекта «Дом-2» полностью довольна своей внешностью, считая, что каждая девушка обладает уникальной и природной красотой, которая в некоторых случаях требует огранки точно так же, как и бриллиант.