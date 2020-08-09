«Ай, какая! Давид не взревновал?»: Бузова в мини-бикини лишила поклонников дара речи

34-летняя Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным проводит августовские каникулы на побережье Черного море. Ведущая проекта «Дом-2» даже в отпуске не перестает делиться с подписчиками свежими отчетными кадрами своего романтического путешествия. В поездке поющую телеведущую сопровождает блогер Давид Манукян. В Сочи они решили отпраздновать годовщину отношений. Свой уикенд влюбленные провели на яхте. Перед объективом фотокамеры Бузова предстала в эффектном купальнике, продемонстрировав пикантную ложбинку и пышную грудь. Поклонники восхитились и округлыми бедрами поп-дивы без грамма целлюлита.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Бузова якобы рассталась со своим возлюбленным. Но, как выяснилось, эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Певица призналась Давиду в любви, назвав его своим медвежонком. Знаменитость утверждает, что она чувствует себя абсолютно счастливым человеком рядом со своей второй половинкой.

«Когда даже нет слов, чтоб передать насколько мне сейчас хорошо», — отметила теледива.