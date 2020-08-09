«Ай, какая! Давид не взревновал?»: Бузова в мини-бикини лишила поклонников дара речи

34-летняя Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным проводит августовские каникулы на побережье Черного море. Ведущая проекта «Дом-2» даже в отпуске не перестает делиться с подписчиками свежими отчетными кадрами своего романтического путешествия. В поездке поющую телеведущую сопровождает блогер Давид Манукян. В Сочи они решили отпраздновать годовщину отношений. Свой уикенд влюбленные провели на яхте. Перед объективом фотокамеры Бузова предстала в эффектном купальнике, продемонстрировав пикантную ложбинку и пышную грудь. Поклонники восхитились и округлыми бедрами поп-дивы без грамма целлюлита.
«Когда даже нет слов, чтоб передать насколько мне сейчас хорошо», — отметила теледива.
«Ай, какая! Давид не взревновал?», «Оля, это слишком горячо», «Украдут! Ну, точно!! Украдут», «Уже поправилась?!», «Какая пышная грудь!! И откуда что взялось?!», «Надо же, красотка какая!!», «Гуляй, шальная императрица», «Дерзкая, смелая! Все как мы любим», «Так-так!! А Дава-то куда смотрит?!», «Какие позы!! Просто манит и зовет», — такие комментарии появились под снимком певицы.