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«Ай, какая! Давид не взревновал?»: Бузова в мини-бикини лишила поклонников дара речи

Ведущая проекта «Дом-2» похвасталась точеной талией и округлыми бедрами.

«Ай, какая! Давид не взревновал?»: Бузова в мини-бикини лишила поклонников дара речи
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

34-летняя Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным проводит августовские каникулы на побережье Черного море. Ведущая проекта «Дом-2» даже в отпуске не перестает делиться с подписчиками свежими отчетными кадрами своего романтического путешествия. В поездке поющую телеведущую сопровождает блогер Давид Манукян. В Сочи они решили отпраздновать годовщину отношений. Свой уикенд влюбленные провели на яхте. Перед объективом фотокамеры Бузова предстала в эффектном купальнике, продемонстрировав пикантную ложбинку и пышную грудь. Поклонники восхитились и округлыми бедрами поп-дивы без грамма целлюлита.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Бузова якобы рассталась со своим возлюбленным. Но, как выяснилось, эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Певица призналась Давиду в любви, назвав его своим медвежонком. Знаменитость утверждает, что она чувствует себя абсолютно счастливым человеком рядом со своей второй половинкой.

«Когда даже нет слов, чтоб передать насколько мне сейчас хорошо», — отметила теледива.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в белом купальнике с тесемками в виде цепей восхитила поклонников идеальной фигурой (Фото: Instagram.com/buzova86)

«Ай, какая! Давид не взревновал?», «Оля, это слишком горячо», «Украдут! Ну, точно!! Украдут», «Уже поправилась?!», «Какая пышная грудь!! И откуда что взялось?!», «Надо же, красотка какая!!», «Гуляй, шальная императрица», «Дерзкая, смелая! Все как мы любим», «Так-так!! А Дава-то куда смотрит?!», «Какие позы!! Просто манит и зовет», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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