«Богиня!»: постройневшая Пелагея похвасталась формами в красном платье с открытыми плечами

Поклонники певицы заметили, как похорошела и изменилась их любимица после развода.

Певица Пелагея полгода назад вступила в непростой период жизни – она объявила о разводе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. И с момента официального заявления история расставания пары стала все больше обрастать скандальными подробностями. А вот поклонники уверены, что расставание с Телегиным звезде пошло на пользу – она заметно похорошела, сменила имидж и стала еще краше.

На съемках нового сезона «Голосящего КиВиНа» Пелагея появилась в красном платье в пол с рюшами. Оно подчеркнуло точеную фигурку звезды и открыло хрупкие плечи. Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды:

«Поля вы, Богиня, платье шикарное», «Хорошеет день ото дня», «Красавица», «Пелагея хорошеет с каждым днем», «Какая же вы красивая! Глаз не отвести», «Фантастически прекрасная фуксия!», «Вы очень, очень красивая. Ваша улыбка согревает всех нас», «До мурашек прекрасная Вы, Поля», «Платье супер, как идет, как стройнит! Великолепная!» — пишут фолловеры.

Пелагея входит в состав жюри программы уже не первый сезон. И подписчики очень рады видеть любимую певицу на экране.