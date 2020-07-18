Звездный развод: что делят в суде Пелагея и хоккеист Иван Телегин

Пелагея и Иван договорились, что после расставания поделят «совместно нажитое», также звезда хоккея обещал заботиться о дочери Таисии. Оставалось только штамп о разводе поставить. Но события последних месяцев показали, что мирного развода не будет.

Алименты — больше 800 тысяч в месяц

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, — писала полгода назад Пелагея, сообщая о расставании с мужем. — Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено».

Разъехались супруги задолго до этих слов — год назад. Причина банальная — хоккеист сбежал к другой женщине.

Зовут эту блондинку из богатой семьи Мария Гончар, парочка теперь живет в гражданском браке. Как оказалось, новая пассия любвеобильного спортсмена была вхожа в его семью и знакома с Пелагеей.

Вначале Телегин делал громкие заявления: мол, дочку не оставлю. Но, как сообщили «Телепрограмме» источники в окружении артистки, в воспитании 3-летней Таисии Телегин участия не принимает, с дочкой практически не видится.

А в последние месяцы перестал даже няню ребенку оплачивать. Естественно, эти обвинения сторона Телегина отвергает.

Что касается алиментов, то здесь все очевидно. Скорее всего, хоккеист по решению суда будет выплачивать ребенку ¼ от своего дохода — ежемесячно получается немногим больше 800 тысяч рублей. В окружении артистки нам рассказали, что Пелагея планирует открыть счет на имя дочери — на него и пойдут папины деньги, которыми Таисия сможет распоряжаться после совершеннолетия.

Дома, квартиры, кредиты

Если с алиментами все ясно, то зачем тогда нужны разбирательства в суде? Для того чтобы разделить «совместно нажитое».

У певицы было собственное жилье на Таганке до вступления в брак, а хоккеисту квартиру снимал клуб ЦСКА, за который он играл. После свадьбы к рождению внучки мама певицы подарила ей квартиру на Нежинской улице (средняя цена подобной недвижимости — 80 миллионов рублей). По слухам, мать Пелагеи потратила на покупку свои сбережения, а также средства от продажи собственного жилья. Продав свою квартиру и подарив дочери новую, Светлана Ханова въехала в старые апартаменты Пелагеи на Таганке.

Вскоре Иван и Пелагея взяли в ипотеку загородный дом в 20 километрах от Москвы, кредит оформили на Телегина. Стоимость этой недвижимости — около 50 миллионов рублей. Огромный дом был куплен без ремонта, поэтому требовал больших вложений.

Сейчас Пелагея с дочкой живут в квартире, подаренной матерью. И хочет через суд получить часть дома, который покупался, в том числе, и для дочки.

Телегин же изначально планировал оставить дом себе — надеялся, что Пелагея не станет на него претендовать. Мол, ей же есть где жить. Поняв, что договориться не удается, Телегин, как опытный спортсмен, пошел в контратаку и объявил о претензиях на половину квартиры Пелагеи. Та, естественно, делить жилплощадь не намерена.

Итак, битва продолжается и обрастает новыми подробностями. К примеру, сторона певицы заявила о том, что в браке была нажита еще одна квартира в Москве за 30 миллионов рублей, оформлена она была на Телегина и продана им же.

Пелагея советовала направить вырученные за продажу деньги на погашение ипотеки, но Телегин этого не сделал и сумма испарилась… Новые подробности из зала суда, судя по всему, не за горами.