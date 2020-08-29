«Не верю, что это я»: Бузова показала, чему научилась за время тренировок на льду

В середине августа стало известно, что в новом сезоне популярного шоу «Ледниковый период» Первого канала участвовать будет певица, телеведущая Ольга Бузова. 34-летняя звезда сообщила своим фанатам, что очень волнуется, но очень будет стараться не разочаровать их. Партнером по проекту Бузовой стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

За время интенсивных тренировок на льду Бузова уже многому смогла научиться. А также успела травмироваться – она повредила коленные связки. Однако это не напугало ведущую «Дома-2», и она не намерена выбывать из проекта. Девушка похвасталась своими достижениями и призналась поклонникам:

«Смотрю на это видео и не верю, что это я. Не то, что стою на коньках, а еду, и еще что-то делаю! Еще раз убеждаюсь, что нет преград в жизни, если ты хочешь научиться чему-то новому!» — подписала видео Бузова.

На кадрах Бузова довольно уверенно держится на коньках и намерена удивить зрителей шоу. Но все равно сильно переживает – совсем скоро начнутся съемки проекта, премьера которого состоится в конце сентября.

Помимо Бузовой, в «Ледниковом периоде» участвуют Региона Тодоренко, Влад Топалов, Ирина Пегова, Влад Соколовский и другие звезды шоу-бизнеса и спорта.