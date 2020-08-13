Влад Соколовский получил травму на «Ледниковом периоде»

Недавно Влад Соколовский признался, что до шоу «Ледниковый период» стоял на коньках всего пару раз. Участники нового сезона уже начали тренировки, а на одной из них артист получил травму. По словам Влада, они делали сложную поддержку на льду с напарницей, которой стала олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва, и «грохнулись с хорошим треском».

«Болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом. Я надеюсь, что все обойдется и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку… Верим в лучшее», — написал Соколовский в своем инстаграме.

Еще до неудачного падения артист и фигуристка записали ролик для TikTok под трек «Запястье». По словам певца, он стоит на втором месте в соцсети среди новинок.

На днях стало известно, что Соколовский и его девушка Ангелина Суркова вновь вместе. Она получила известность благодаря кастингу в группу Serebro. Пара встречалась на протяжении многих месяцев, но потом приняла решение расстаться. После короткого перерыва личная жизнь Соколовского наладилась.