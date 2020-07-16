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Красиво жить не запретишь: Лобода в ультракоротких шортах показала свою коллекцию летней обуви

Наибольшее внимание к себе привлекли украшенные золотыми вставками кроссовки завышенной посадки.

Красиво жить не запретишь: Лобода в ультракоротких шортах показала свою коллекцию летней обуви
Светлана Лобода/Фото: https://www.instagram.com/p/CCd2JqHhlq5/

Светлана Лобода в ультракоротких шортах показала свою коллекцию летней обуви. Ранее небольшую экскурсию по своей атрибутике уже проводили Ксения Бородина, Ольга Бузова, Юлия Барановская и многие другие знаменитости. Так, у многих звезд в арсенале есть трендовые в этом сезоне мюли с плетеным ободком спереди – их счастливые обладательницы на регулярной основе выгуливают на светские мероприятия и даже на работу.

Сама же Лобода мюлями пока не обзавелась, и, судя по всему, в них не особо-то и нуждается. Вот уже несколько дней Светлана с особым рвением отдыхает на греческом Миконосе: мама двоих детей каждый вечер примеряет на себя новый образ. В четверг певица решила сделать ставку на более агрессивный аутфит: на выход Лобода надела ультракороткие джинсовые шорты с бахромой снизу, короткий лиф без пуш-апа и джинсовую рубашку оверсайз. Дольше всего артистка, судя по всему, думала над выбором обуви. По итогу, певица решила надеть украшенные золотыми вставками завышенные кроссовки.

Светлана Лобода и ее временная коллекция обуви
Светлана Лобода и ее временная коллекция обуви/Фото:https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Показала Светлана и небольшую часть своей коллекции летней обуви. Так, в списке оказалось несколько пар шлепанцев на все случаи жизни, остроносые балетки универсального цвета и две пары кроссовок белого цвета со вставками. С учетом того, что приехала Светлана ненадолго, выглядит все это очень внушительно.

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