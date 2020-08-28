«Уже как мулаточка»: 42-летняя Орлова в мокром бикини раззадорила фанатов

Близкая подруга ныне покойной Жанны Фриске стала для певицы, как считают ее фанаты, ангелом хранителем. Во время болезни экс-солистки группы «Блестящие» 42-летняя Ольга Орлова постоянно находилась с ней рядом, поддерживала ее близких — семью и родителей. Ко всему прочему, ведущая проекта «Дом-2» стала крестной мамой единственного сына Жанны, которого она родила от гражданского мужа Дмитрия Шепелева — маленького Платона.

Поклонники Орловой подметили, что артистка всегда удивляла их своей добротой, несвойственным для мира шоу-бизнеса характером — искренностью, преданностью, чистосердечием, желанием помогать. При этом подписчики теледивы уточнили, что обладая такой светлой душой, она может похвастаться и миловидной внешностью. На страничке певицы в Instagram сложно найти негативные отзывы или критику к ее постам и свежим снимкам.

Орлова восхищает фанатов своей природной красотой и волнующими пляжными снимками, демонстрируя идеальную фигуру. Поклонники певицы сошлись во мнении, что поп-дива выглядит значительно моложе своих лет.