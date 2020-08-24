«Бедра кажутся шире, чем есть»: 42-летняя Орлова в оливковом бикини блеснула прелестями на пляже

42-летняя Ольга Орлова в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. Фанаты поп-дивы не могут понять: то ли артистка воспользовалась фотошопом, то ли поправилась за время каникул на море. Однако, как считают верные почитатели певицы, у экс-солистки группы «Блестящие» появился округлый животик, а бедра стали выглядеть визуально пышнее. Нашлись и те, кто с юмором отнесся к подобным метаморфозам в фигуре знаменитости, подметив, что Орловой вполне могут приписать и беременность.
Стоит отметить, что экс-солистка группы «Блестящие» тщательно следит за своей фигурой. В 42 года певица может похвастаться стройными ножками и красивой линией декольте. А на критику поклонников поп-дива старается не реагировать. Тем более, что среди фанатов артистки есть и те, что восхищаются статностью Орловой. На личной страничке микроблога певица поделилась свежим пляжным снимком, раззадорив поклонников соблазнительными изгибами звездного тела. Артистка позировала в оливковом мини-бикини.
«Бедра кажутся шире, чем есть», «Какие формы!! Такое чувство, что вы неплохо отъелись на море», «Купальник вам совершенно не идет! Я бы даже сказала, что он вас полнит», «Фотошоп?! Пропорции странные, талия узкая, а бедра широкие», «Неужели откормились?!», «Хорошенькая какая, любимая наша», «Оля, этот купальник не для вашей фигуры!! Вы кажитесь даже ниже ростом!! Кто так неумело вас сфотографировал?!», «Какие-то бабушкины плавки, срочно в топку», «Наели животик?!», «Сейчас еще скажут, что вы беременная!! Да успокойтесь, челочек отдыхает», «Лучезарная и обаятельная», «Кадони обомлел! И мы вместе с ним», — такие комментарии появились под снимком певицы.