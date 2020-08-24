Романтика с мужем: Высоцкая в мини-шортах отправилась на пешую прогулку с 83-летним Кончаловским

Режиссер поцеловал возлюбленную в шею, продемонстрировав свои чувства к жене на камеру.

47-летняя Юлия Высоцкая поделилась в Stories памятным кадром, на котором она позировала вместе с мужем режиссером Андреем Кончаловским. Телеведущая провела романтический уикенд в компании своей второй половинки.

Кинодеятель поцеловал избранницу в шею, продемонстрировав свои чувства на камеру. Сама актриса прильнула к мужу спиной, дав понять, что она совершенно комфортно ощущает себя в объятиях возлюбленного.

Вместе с мужем Юлия увлеклась скандинавской ходьбой. Отправившись на пешую прогулку с 83-летним Андреем Кончаловским, телеведущая показала фигуру в мини-шортах и лимонной футболке. При этом акцент возлюбленная режиссера сделала на длине ног и бронзовом загаре.

В интервью Teleprogramma.pro Юлия Высоцкая призналась, что за годы брака с Андреем Кончаловским она многое переняла у своего мужа. Так актриса дала понять, что муж повлиял на становление ее характера и некоторых взглядов на жизнь. Телеведущая во всем доверяет своей второй половинке даже там, где речь заходит о моде и стиле. Если режиссер просит Юлию сменить образ для красной дорожки, она без какого-либо спора идет переодеваться, понимая, что Кончаловский лучше других знает, какой образ добавит ей шика.