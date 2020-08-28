«Мимимишность зашкаливает»: Басков показал подросшего питомца

Котенок породы скоттиш-фолд появился у певца месяц назад. За это время он сильно вырос.

Николай Басков месяц назад стал хозяином милейшего вислоухого питомца – котенка породы скоттиш-фолд. Малышку он назвал именем Шанель и официально представил своим поклонникам в Instagram. С той поры кроха заметно подросла. И Басков поделился милейшим снимком со своей любимицей. Он запечатлелся с малышкой, трогательно прижав ее к себе и целуя в ушко.

«Мимимишность зашкаливает», — подписал снимок Басков.

Многие подписчики заметили, что хозяин и его питомица очень похожи глазами. И поспешили поделиться эмоциями от снимка.

«Вы похожи», «Какие глазюки! Невозможно сладкая!», «Она хорошеет от твоей любви», «Ой, эта прелесть похожа на котика из Шрека. Такие же глазки!», «Какая же хорошенькая», «Ути пути какие вы милые», «Правду говорят, что питомцы всегда очень похожи на своих хозяев!» — написали некоторые подписчики.

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Крошку Шанель Басков взял в возрасте трех месяцев, то есть малышке совсем скоро уже четыре. Очевидно, что звезда без ума от своей пушистой красавицы.