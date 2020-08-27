Папа дома: Шубская запечатлела трогательную встречу Овечкина с двухлетним сыном

Жена звезды НХЛ Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, с двумя детьми от хоккеиста несколько недель назад прилетела в Москву. В столице в кругу родных она отметила двухлетие первенца Овечкина, на котором отец, увы, присутствовать не смог: хоккейный сезон за океаном в самом разгаре. Но сейчас, когда команда «Вашингтон Кэпиталз» выбыла из гонки за Кубок Стенли, звездный игрок прилетел домой.

Трогательную долгожданную встречу сына с отцом Шубская запечатлела на видео. Овечкин еще не успел выйти из машины, как двухлетний Сережа с клюшкой в руках — малыш не расстается с хоккеем — бросился навстречу к папе. Спортсмен подхватил сына на ручки и заключил в теплые объятия. Счастливая Шубская, не скрывая умиления, радостно посмеялась за кадром и приблизилась к мужу с сыном.

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К слову, в день прилета второму сыну Овечкина и Шубской исполняется три месяца. Крошка Илья появился на свет 27 мая в одной из клиник Майами, где проживает семья звезды НХЛ.