Четыре яруса и хоккеист: Шубская показала торт к двухлетию сына Овечкина

Накануне первенец звезды НХЛ Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской Сережа отметил второй день рождения. С самого утра в адрес мальчика и его родителей полетели поздравления и пожелания, мама с папой опубликовали трогательные снимки с сыном и трогательно обратились к имениннику с признаниями. А вечером семья устроила Сереже настоящий пир.

В stories своего Instagram Шубская запечатлела яркие моменты праздника. Зал организаторы оформили в спортивном стиле, украсив его воздушными шарами и фигурами. Фотозона в виде хоккейных ворот сразу же привлекла внимание виновника торжества – маленький Овечкин, как и его папа, обожает орудовать клюшкой и шайбой.

Главное украшение праздничного стола – именинный торт – мама именинника тоже показала во всей красе. Внушительное четырехъярусное произведение кулинарного искусства тоже изобиловало хоккейной символикой, а на самой вершине стояла фигурка Сережи, в хоккейной амуниции, разумеется.

День рождения был организован в Москве, поэтому отец именинника не смог присутствовать на празднике — хоккейный сезон в НХЛ в самом разгаре. С главой семьи была организована видеоконференция, и Сережа смог наблюдать папу на экране.