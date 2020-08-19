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Четыре яруса и хоккеист: Шубская показала торт к двухлетию сына Овечкина

Главное украшение праздничного стола впечатляет своим масштабом.

Четыре яруса и хоккеист: Шубская показала торт к двухлетию сына Овечкина
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото https://www.instagram.com/nastyashubskaya

Накануне первенец звезды НХЛ Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской Сережа отметил второй день рождения. С самого утра в адрес мальчика и его родителей полетели поздравления и пожелания, мама с папой опубликовали трогательные снимки с сыном и трогательно обратились к имениннику с признаниями. А вечером семья устроила Сереже настоящий пир.

В stories своего Instagram Шубская запечатлела яркие моменты праздника. Зал организаторы оформили в спортивном стиле, украсив его воздушными шарами и фигурами. Фотозона в виде хоккейных ворот сразу же привлекла внимание виновника торжества – маленький Овечкин, как и его папа, обожает орудовать клюшкой и шайбой.

Главное украшение праздничного стола – именинный торт – мама именинника тоже показала во всей красе. Внушительное четырехъярусное произведение кулинарного искусства тоже изобиловало хоккейной символикой, а на самой вершине стояла фигурка Сережи, в хоккейной амуниции, разумеется.

Именинный торт
Именинный торт для Сережи Овечкина. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

День рождения был организован в Москве, поэтому отец именинника не смог присутствовать на празднике — хоккейный сезон в НХЛ в самом разгаре. С главой семьи была организована видеоконференция, и Сережа смог наблюдать папу на экране.

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