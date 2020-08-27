«Аж мурашки по коже»: Водянова в сексуальном бикини окунулась в ванну с ледяной водой

38-летняя Наталья Водянова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Не так давно, издания светских хроник обсуждали помолвку модели с русскими корнями и ее французского возлюбленного Антуана Арно. Сама манекенщица не преминула блеснуть заветным колечком на безымянном пальчике.

Поклонники знаменитости тут же предположили, что покупка этого украшения влетела предпринимателю в копеечку. Многие сошлись во мнении, что от таких растрат жених Натальи уж точно не обеднеет, учитывая его внушительное состояние и банковский счет. Фанаты модели заверили, что Водянова достойна таких поистине королевских даров. Ведь она родила Антуану Арно двоих сыновей: шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа. Поклонники знаменитости недоумевают: почему жених Натальи так долго тянул с предложением руки и сердца.

Очередным предметом для обсуждения стала роскошная фигура Натальи в сексуальном бикини. Модель окунулась в ванну с ледяной водой, блеснув точеной талией и соблазнительным декольте. Фанаты удивились тому, как имея пятерых детей, ей удается сохранять такую стройность.