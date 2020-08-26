«Жених-то явно доволен! Вон какая улыбка»: Водянова в бикини позировала с Антуаном Арно

Модель с русскими корнями показала, что и ее фигура может быть небезупречной.

Поклонники разглядели у 38-летней Натальи Водяновой округлившийся животик. Одни заподозрили модель в шестой беременности, а другие предположили, что возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно просто «наела» такие формы, позволив себе полакомиться любимыми блюдами на отдыхе. Модель показала, что и ее фигура может быть небезупречной.

Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что жених манекенщицы все равно смотрит на нее влюбленными глазами. Ранее избранник модели признался, что считает свою невесту самой красивой женщиной в мире. Наталья подарила Антуану Арно двоих сыновей: шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа. Ко всему прочему, у Водяновой есть старшие наследники от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летней Лукас, четырнадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.