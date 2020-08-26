«Жених-то явно доволен! Вон какая улыбка»: Водянова в бикини позировала с Антуаном Арно

Поклонники разглядели у 38-летней Натальи Водяновой округлившийся животик. Одни заподозрили модель в шестой беременности, а другие предположили, что возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно просто «наела» такие формы, позволив себе полакомиться любимыми блюдами на отдыхе. Модель показала, что и ее фигура может быть небезупречной.
Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что жених манекенщицы все равно смотрит на нее влюбленными глазами. Ранее избранник модели признался, что считает свою невесту самой красивой женщиной в мире. Наталья подарила Антуану Арно двоих сыновей: шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа. Ко всему прочему, у Водяновой есть старшие наследники от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летней Лукас, четырнадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.
«Жених-то явно доволен! Вон какая улыбка», «Красивая пара, счастья вам и любви», «Ну, и когда уже будет свадьба?! Мы джем пышных торжеств», «Натали, ваш француз обезоружен», «Ну хватит дразнить мужа! Чаровница», «Какие же вы классные, радует, что Наталья совсем не звездная», «Умница, красавица», «Счастливые, глазки так и светятся», «Замечательная пара, сразу видно все у вас по любви», «Наташа как принцесса для Антуана», «Искусительница», «Это что у вас, животик?!» — отметили поклонники модели.