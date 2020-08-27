«Такие молоденькие, чудо!»: Костюшкин показал архивное выступление, с которого начался «Чай вдвоем»

Дуэт Дениса Клявера и Стаса Костюшкина «Чай вдвоем» распался почти десять лет назад. Сейчас каждый из его участников продолжает сольную карьеру, но многие фанаты до сих пор с ностальгией вспоминают, как любили смотреть и слушать выступления парней. Специально для поклонников группы Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram уникальное видео — первое выступление дуэта на конкурсе в 1995 году.

«Вот с этой песни и начался Чай вдвоем. Денис Клявер пришел в гости и сказал, что перед выходом сочинил песню. Включил магнитофон, сел за рояль, и для меня, студента Питерской консы, началось чудо. Я сказал Дене , что можно спеть второй голос и будет еще круче», — вспомнил Костюшкин.

Сначала Клявер на это предложение не согласился, но все-таки выступление дуэта состоялось. А после него на парней обрушилась слава.

«Такие молоденькие, чудо», «Великолепный дуэт моего детства», «Ой помню, помню! Красавцы», «Очень классно! Так музыкально», «Какая прелесть!!!», «Какие смешные», «

И чудо случилось! Вы оба пошли далеко! Браво», — написали поклонники в комментариях.