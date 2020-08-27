«Лидуся сделала это не тайком»: Глюк’oZa с мужем разрешили 13-летней дочке побриться налысо 

От бизнесмена Александра Чистякова певица Глюк’oZa родила двоих детей: первенец пары — дочка Лидия появилась на свет, когда ее звездной маме только-только исполнился двадцать одни год. Спустя еще четыре года поп-дива родила второго ребенка — и снова девочку. Дочку назвали Вера, ей уже восемь лет. Говоря о воспитании детей, партнерша Александра Реввы по комедии «Бабушка легкого поведения – 2» призналась, что не все поступки Лиды она может принять как данность. Будучи девочкой-подростком, 13-летняя наследница Глюк’oZы то и дело проверяет на прочность нервную систему своей звездной мамы.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Наталья пошутила над тем, что она очень благодарна своим психологам. Поп-дива подметила, что иногда, анализируя ситуацию, она напоминает себе о том, что дети должны допускать ошибки, учиться на собственном опыте. И в этом нет ничего предосудительного.

Однако Лида, по словам Глюк’oZы, очень часто экспериментирует со своим имиджем и внешностью. И это, как говорит певица, ее ахиллесова пята. Артистка не стала скрывать: она постоянно боится того, что дочка сделает что-то непоправимое. Она то проколет ухо, то сделает тату на пальце или же пострижется налысо. Однако звездные родители сами разрешили наследнице сделать стрижку «под ноль».