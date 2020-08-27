С акцентом на талию: Нетребко блистала на сцене Зальцбургского фестиваля в пышном бальном платье

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым приняли участие в ежегодном Зальцбургском фестивале, который в эти дни проходит на родине Моцарта. В 2020-м году мероприятие празднует вековой юбилей и даже пандемия коронавируса не помешала провести его с грандиозным размахом.

Накануне Нетребко с Эйвазовым выступили на сцене фестиваля. Звезда оперы блистала перед зрителями в обновке, которую приобрела специально для этого события. Дива облачилась в невероятной красоты бальное платье от ливанского дизайнера, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры – тонкую талию и пышный бюст. Поклонники пришли в настоящий восторг:

«Божественная красота! Вы прекрасна в этом платье, Аннушка, впрочем, как и во всех нарядах хороша!», «Вы украсили это чудесное платье!», «Восхитительно красива в этом роскошном платье!», «Анна, как Вам идет этот наряд. Вы самое дорогое украшение! Всегда солнечная, яркая, позитивная. Всегда любуюсь Вами», — и это лишь часть комплиментов под публикацией.

К слову, все наряды на концерты Анна Нетребко приобретает самостоятельно. Стоят они очень дорого, рассказала как-то оперная дива. А вот если певица участвует в спектакле, то костюмы предоставляет театр.