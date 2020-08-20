«Восхитительный вкус!»: Нетребко создала сумку-бокс в японском стиле вместе с российским брендом

Оперная дива Анна Нетребко имеет большую популярность у публики не только благодаря своим вокальным данным. Звезда активно ведет свой блог, заполняя его кулинарными рецептами и фотографиями с оригинальными образами. Однозначно у певицы есть свой собственный стиль, который кому-то нравится, кому-то нет, но он не может оставить равнодушным ее зрителей.

Как оказалось, есть у артистки еще один талант: она хорошо рисует. Часть своих эскизов Анна демонстрировала в Сети во время карантина в Вене, где она живет с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Теперь же этот дар вышел в профессиональную плоскость: по ее рисункам российский бренд MyBacio, специализирующийся на аксессуарах из натуральных материалов, создал несколько сумочек.

Пару из них звезда показала в личном блоге, представив клатч в морском стиле и яркую сумку-бокс с японским рисунком.