«Люблю такие заросли»: Галкин с густыми усами прогулялся по заросшему саду своего замка

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и шестилетними детьми — Гарри и Лизой — проживает в замке в деревне Грязь. Артист выращивает на огромной придомовой территории роскошный сад, в котором произрастают самые разные деревья, цветы, кустарники. Не так давно телеведущий уже похвастался урожаем яблок, которые выросли в этом году. А чего стоит уголок с гортензиями, которых, по меткому замечанию главы семьи, много не бывает!

Галкин обожает свой сад и старается чаще гулять в нем. Причем одинаково сильно он любит проводить в нем время как в компании родных, так и на уединенной прогулке. И во время очередного променада перед закатом артист обнаружил, что какая-то часть его сада сильно заросла.

«Когда что-то сажаешь, кажется, что надо еще и еще. А потом оно вырастает, и все. Все уже выросло», — порассуждал Галкин. И заметил: «Но я люблю такие заросли. Чащоба, причем такая разномастная: хвойные, ивовые, лиственные. Что-то все оно поперло так, с этими дождями! Но зато есть где погулять».

Галкин снял свою прогулку на видео. И выбрал забавную инстамаску – густые усы. Время от времени они у него пропадали с лица, и это становилось поводом для очередной шутки юмориста. «Ой, у вас ус отклеился», — забавлялся Галкин.