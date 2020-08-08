«Что пилить-то тут?»: Галкин на прогулке по саду поразмышлял, зачем нужны stories

Шоумен, телеведущий Максим Галкин – активный пользователь Instagram. Звезда регулярно пополняет своей микроблог фотографиями и видеороликами из жизни. Особенно часто он любит снимать своих с Аллой Пугачевой детей – двойняшек Гарри и Лизу.

На этот раз артист снова опубликовал видео. Супруг Примадонны вышел в сад и включил камеру:

«Погода замечательная! Ну вот такая информация в stories. Ну а что еще тут, в этих stories, что пилить-то тут?» — снял свою прогулку Галкин и посмеялся: «Так, впереди ступеньки, оп!».

Юморист высмеял любителей снимать свой каждый шаг на камеру и выкладывать в Сеть. И, к слову, попал в точку – стоит внимательнее относиться к контенту в микроблоге. И происшествие с Викторией Боней – лишнее тому подтверждение. Светская львица сообщила, что ее дважды ограбили, пока она была в путешествии и рассказывала о каждом свое шаге в stories. Девушка приняла решение отныне публиковать текущую информацию не в режиме реального времени, а с задержкой.