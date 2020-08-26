«Ах, эта родинка! Всех с ума свела»: Муцениеце в крохотном бикини попрыгала с детьми на батуте

Свои августовские каникулы Агата Муцениеце проводит вместе с детьми. На одной из фан-страничек актрисы появился летний видеоролик с ее участием, примечательно, что ранее экс-возлюбленная Павла публиковала эти же кадры в Stories. Бывшая жена Прилучного забралась на батут, составив компанию семилетнему Тимофею и четырехлетней Мии в их детских проказах и играх. Агата запечатлела себя во время прыжков, блеснув идеальной фигурой в лимонном мини-бикини. При этом актриса из фильма «Тобол» засветила пикантную родинку на груди, лишив фанатов дара речи.

Напомним, что Муцениеце развелась с Павлом Прилучным и забрала с собой их общих наследников. Малыши живут вместе со своей звездной мамой и время от времени видятся с отцом. Этим встречам Агата никак не препятствует и даже наоборот, искренне надеется на то, что бывший муж не будет пренебрегать своими отцовскими обязанностями.