«Ах, эта родинка! Всех с ума свела»: Муцениеце в крохотном бикини попрыгала с детьми на батуте

Свои августовские каникулы Агата Муцениеце проводит вместе с детьми. На одной из фан-страничек актрисы появился летний видеоролик с ее участием, примечательно, что ранее экс-возлюбленная Павла публиковала эти же кадры в Stories. Бывшая жена Прилучного забралась на батут, составив компанию семилетнему Тимофею и четырехлетней Мии в их детских проказах и играх. Агата запечатлела себя во время прыжков, блеснув идеальной фигурой в лимонном мини-бикини. При этом актриса из фильма «Тобол» засветила пикантную родинку на груди, лишив фанатов дара речи.
Напомним, что Муцениеце развелась с Павлом Прилучным и забрала с собой их общих наследников. Малыши живут вместе со своей звездной мамой и время от времени видятся с отцом. Этим встречам Агата никак не препятствует и даже наоборот, искренне надеется на то, что бывший муж не будет пренебрегать своими отцовскими обязанностями.
«Ах, эта родинка! Всех с ума свела», «Провокация засчитана!!», «Она просто идеальная», «И как нам это теперь развидеть?!», «Вот это да!! Такие формы, вам конечно, их только на батуте показывать», «Смелая, вы однако, Агата», «Главное детки счастливы, вы просто супер мамочка», «Паша, что ты упустил!!», «Надоели эти худышки, тут хоть есть на что взглянуть», «Вау, полегче!! Аж дыхание перехватило», «Очаровательная», «И это прекрасно», «Грудь-то как заколыхалась», — отметили поклонники актрисы.