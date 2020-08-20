«С капельками воды на теле»: Муцениеце в мини-бикини похвасталась роскошным бюстом

Агата Муцениеце блеснула дерзким декольте в мокром купальнике. Ко всему прочему, актриса из фильма «Тобол» засветила пикантную родинку на груди. Поклонники знаменитости не могут понять, как Павел согласился развестись с такой восхитительной женщиной. Кроме того, фанаты напомнили, что у пары подрастают двое детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Незадолго до того, как супруги окончательно разъехались по разным домам — Агата обосновалась в городской квартире, а Прилучный оставил за собой коттедж — актриса в Stories обличила мужа, признавшись, что он выбросил ее телефон на улицу, перепугал детей и даже якобы поднял на нее руку.

А ведь еще около года назад Муцениеце заявляла, что Павел никогда ее не бил. Девушка отметала все слухи и домыслы о рукоприкладстве со стороны мужа, утверждая, что СМИ не раз выдумали различные небылицы об ее отношениях с Прилучным и даже приписывали ей третью беременность.