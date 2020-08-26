«Шеф – мегакрасавчик!»: первый вечер на море Петросян с Брухуновой провели в ресторане

Сатирик с молодой женой отправились в одно из самых популярных заведений Сочи.

Накануне 74-летний артист Евгений Петросян с 31-летней женой Татьяной Брухуновой улетели на море. Турции они предпочли Сочи, и Брухунова призналась, что по-настоящему счастлива – за последние пять месяцев это ее первый перелет.

По прибытии на курорт муж с женой решили провести время в одном из самых популярных ресторанов курорта. Об этом рассказала Татьяна у себя в stories:

«В первый вечер после прилета в Сочи – в самый классный ресторан города. А еще здесь шеф – мегакрасавчик!» — радостно сообщила жена сатирика.

Для выхода в свет модница облачилась в платье макси с цветочным принтом и трендовые стеганые мюли. «Фото, которое наиболее точно передает мое настроение — #behappy» — подписала снимок девушка.

Кстати, перед отпуском Петросян с Брухуновой устроили семейную фотосессию. Они выбрали в качестве локации парк музея-усадьбы Кусково, и сам сатирик, и его жена остались довольны фотопрогулкой.