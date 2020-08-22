«Роскошный образ!»: Брухунова для фотосессии с Петросяном облачилась в воздушное платье с воланами

Погода на выходные порадовала, и Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой решили устроить фотосессию. За эффектными кадрами чета отправилась в усадьбу Кусково. Юморист выбрал яркий голубой костюм, а его жена – воздушное платье с воланами по всему силуэту.

«Сегодня была чудесная прогулка по усадьбе Кусково», — подписала фото Брухунова, опубликовав его в микроблоге.

А в stories засняла, как муж позирует на камеру с зонтом на крыльце усадьбы, на лужайке в парке и даже на тракторе. Подписчики фотопрогулку знаменитостей оценили.

«Прелестница! А Ваганыч какоффф… хорошшш… в голубом! Франт!», «Ох, как Вам идет такой стиль. Красивая Таня и платье очень нежное», «Да, погода чудесная! и Вы тоже! Замечтательное платье!», «Роскошный образ!» — не скрывая восторгов, написали ей поклонницы.

А Петросян у себя в Instagram признался, что за 58 лет, что живет в Москве, он в усадьбе Кусково впервые. И остался доволен фотопрогулкой, поделившись бэкстейджами со съемок.