«Умею воспитывать монстров»: 46-летняя Михалкова разместила «лифтолук» с дочкой Лидией

Актриса призналась, что в новом учебном году их с Альбертом Баковым дочь пойдет в первый класс. В связи с этим, Анна очень переживает за школу.

В свои 46 лет Анна Михалкова не только построила актерскую карьеру, приняв участие в десятках различных проектов, она также обзавелась и собственной семьей. От бизнесмена Альберта Бакова старшая дочка Никиты Михалкова родила троих детей. Первенец пары — сын Андрей появился на свет 2000 году. Следом, актриса родила второго наследника Сергея. Разница в возрасте между мальчиками не значительная, они погодки. А вот на третью беременность Михалкова решилась только спустя двенадцать лет, когда ее сыновья повзрослели и стал подростками.

На личной страничке в Instagram Анна поделилась «лифтолуком» с Лидией. В новом учебном году дочка актрисы должна пойти в первый класс. И в связи с этим, Михалкова очень переживает за школу. Анна дала понять, что их с Альбертом Баковым дочь растет непоседливым ребенком. И ее учителя еще успеют с ней намучиться.

«Когда старшие парни должны были пойти в школу, я ужасно за них волновалась. Сейчас я больше волнуюсь за школу!! Я умею воспитывать монстров», — пошутила актриса.

Младшая сестра Анны Михалковой — Надежда, успела обзавестись двумя детьми. От режиссера Резо Гигинеишвили она родила дочку Нину, ей девять лет и сына Ивана, ему семь лет. Младшие наследники двух сестер — ровесники.