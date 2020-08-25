«Просто бомба!»: Устинья Малинина в мюлях от Chanel блеснула ножками в полупрозрачной юбке

В одном из своих интервью Устинья Малинина призналась, что с раннего детства у нее было все, о чем другие девочки могли только мечтать. Наследница именитого артиста росла в роскоши, и каждое ее желание исполнялось словно по мановению волшебной палочки: любые игрушки, дизайнерские наряды, путешествия по Европе, лучшие репетиторы и учителя. Звездные родители Устиньи делали все для того, чтобы она не знала нужды. При этом, как говорит дочка музыканта, ее мама и папа воспитали их с братом порядочными людьми. Наследница Александра Малинина никогда не интересовалась тусовками и вечеринками. На первом месте у девушки всегда стояла учеба, саморазвитие. Устинья близко дружит с дочерью телеведущей Екатерины Одинцовой — Диной Немцовой, которая не так давно вышла замуж.
На одном из свежих летних снимков Устинья Малинина позировала в цветочном лифе от купальника, блеснув стройными ножками в полупрозрачной юбке. Образ дочери музыканта дополнили модные мюли от Chanel. А длинные белокурые локоны наследница певца оставила распущенными. Примечательно, что вместе со звездными родителями Устинья отдохнула в Форте-деи-Марми и побывала в Портофино.
«Просто бомба!», «Какая стройная, просто тонюсенькая», «Очень нежная девочка», «Фигурка на зависть! Нимфа», «Ангельская внешность», «Ножки такие длинные, просто идеальная», «Ух, мечта!! Залюбовались вами», «Белокурые локоны, как у русалки прикрывают нежный стан», «Талия просто огонь!!» «Сногсшибательная», «Просто эталон красоты», «Красиво жить не запретишь», — такие комментарии появились под снимком дочери Эммы Малининой.