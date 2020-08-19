«Отца небось одолевают женихи?»: дочка Эммы Малининой в ярком купальнике блеснула бесконечными ногами

Поклонники Эммы Малининой уверены, что ее дочка смогла бы построить головокружительную карьеру в модельном бизнесе. В свои 19 лет Устинья может похвастаться стройной фигурой, точной талией, бесконечными ножками и невероятным обаянием. Однако наследница Александра Малинина решила пойти по стопам именитого отца и отдала предпочтение музыке. На личной страничке в Instagram юная певица поделилась свежим отпускным снимком. Вместе с родителями она проводит каникулы в Форте-деи-Марми. Перед объективом фотокамеры девушка предстала на яхте в ярко-розовом купальнике, оставив длинные белокурые локоны распущенными. Поклонники заметили, что Устинья из девочки-подростка превратилась в девушку. Дочка музыканта выросла и стала настоящей красавицей.

В одном из своих интервью наследница Эммы Малининой призналась, что с раннего детства она, как впрочем и ее брат-двойняшка Фрол, понимала, каких трудов строило их родителям обеспечить им безбедное существование. Устинья всегда получала то, о чем мечтала: дорогие путешествия, игрушки, наряды. Но при этом никогда не была обделена вниманием и заботой близких.