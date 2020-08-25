«Быть мамой взрослого сына — бесконечное счастье»: Малинина поделилась редким снимком с первенцем

В одном из интервью Эмма призналась, что ее нынешний муж всегда относился к Антону как с собственному ребенку

Первенца — сына Антона — Эмма Малинина родила еще будучи юной девушкой, ей было всего двадцать лет. Но с отцом своего наследника она прожила недолго. Уже больше тридцати лет Эмма счастлива в браке с народным артистом России Александром Малининым. Познакомившись с будущей женой, музыкант сразу понял — она станет матерью его детей. Вот только с появлением общих наследников пара не спешила.

Первые двенадцать лет супруги и вовсе не планировали обзаводиться отпрысками. По словам певца, он серьезно поговорил с возлюбленной, объяснив ей, что для начала нужно поставить на ноги старших детей. Замуж за Александра Малинина Эмма вышла уже будучи мамой. В его семью она пришла вместе с сыном. К пасынку музыкант всегда относился как к собственному ребенку. Кроме того, сам певец воспитывал наследника от Инны Курочкиной — Никиту. Молодой человек пошел по стопам именитого отца — увлекся вокалом и музыкой.

На личной страничке в Instagram Эмма поделилась редким совместным снимком со страшим сыном. Антону уже исполнилось 38 лет. Вместе с женой и детьми большую часть времени он проводит в Штатах. А сам Александр с семьей уже давно обосновался в Германии.

«Быть мамой взрослого сына — бесконечное счастье. Ему 38, а мне 58! Разница в возрасте длиною в жизнь сокращается. И в один прекрасный день обнаруживаешь рядом замечательного взрослого и надежного друга», — отметила Малинина.

Напомним, что спустя двенадцать лет брака Эмма Малинина подарила мужу двойняшек — Фрола и Устинью. Они неплохо ладят со своими старшими братьями.