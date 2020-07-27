В летней вариации: Эмма Малинина прогулялась по Амстердаму в белых слаксах, а Устинья — в лимонных

58-летняя Эмма Малинина не скрывает: она тщательно следит за своим имиджем. В беседе с поклонниками возлюбленная народного артиста России подметила, что прохожие на улицах часто делают ей комплименты, восхищаясь ее стилем и вкусом. Особое внимание жена Александра Малинина уделяет аксессуарам. Так, избранница музыканта уточнила, что ей нравится повязывать на голову платок в модном стиле «бабушка на лавочке». Ко всему прочему, Эмма старается не появляться на публике без имиджевых очков. В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева заверила, что эта деталь является неотъемлемой частью любого трендового аутфита.

Эмма Малинина проводит свои летние каникулы в Нидерландах. В путешествие возлюбленная именитого певца взяла с собой и 19-летнюю дочку Устинью. На прогулку по Амстердаму избранница эстрадного исполнителя оделась в одном стиле с наследницей. Эмма позировала перед объективом фотокамеры в белых слаксах, а ее дочка — в лимонных.

«Один важный секрет: нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо!» — отметила супруга Александра Малинина, оправившись на прогулку по городу.

В одном из интервью Эмма призналась, что они с мужем до сих пор устраивают друг для друга романтические путешествия. Иногда в эти поездки супруги берут с собой и детей: двойняшек Фрола и Устинью. Старшие отпрыски пары уже живут отдельно. И лишь изредка наведываются в гости к родителям.