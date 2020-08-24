«Какая она красавица»: Игорь Крутой поздравил дочь с днем рождения

Композитор Игорь Крутой поздравил старшую дочь Викторию с днем рождения. Он отметил, что хотя Вика и выбрала другую профессию, периодически она все же прикасается к музыке. Что бы ни было — съемки клипа или студийные работы над песней — они вызывают интерес. Но самое главное, чем гордится Крутой, это то, что Вика нашла себя в материнстве.

«О том, какой Вика верный друг, можно судить по количеству школьных подруг и ее отношению к ним… О том, какая она красавица, можно судить по количеству направленных на нее восхищенных мужских взглядов…» — написал Крутой.

Виктория, которой исполнилось 35 лет, — дочь первой жены Игоря Крутого от предыдущего брака. Композитор ее удочерил. У композитора также есть еще одна дочка — Александра. Она родилась в 2003 году во вторых отношениях Крутого.