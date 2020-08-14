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«Мои любимые девочки»: Игорь Крутой отреагировал на фото жены с дочкой и падчерицей

Как известно многим поклонникам, композитор без ума от своей семьи.

«Мои любимые девочки»: Игорь Крутой отреагировал на фото жены с дочкой и падчерицей
Крутой отреагировал на снимок своей жены с наследницами/http://globallookpress.com/

Известный композитор Игорь Крутой отреагировал на снимок в Instagram своей второй жены Ольги. На фотографии она запечатлена со своими дочками Викторией и Александрой.

Ольга Крутая с дочками. Фото
Ольга Крутая сфотографировалась с наследницами/https://www.instagram.com/olgakroutoi/

«Мои любимые девочки», — высказался в комментариях Игорь Крутой.

«На карантине неожиданно для себя полюбила тихую, размеренную жизнь. Когда никуда не нужно спешить, можно было наслаждаться чтением книг, пересмотреть любимые фильмы, разобрать гардероб и спланировать путешествия, когда границы откроют».

Ольга Крутая

Как отметила Ольга Крутая, в последние месяцы у нее был расслабленный образ жизни. Выйти из него достаточно непросто. По словам Ольги Крутой, сейчас она активно занимается спортом, чтобы вернуть былую форму.

Напомним, что от второй жены у Игоря Крутого в 2003 году родилась дочь Александра. Кроме того, он удочерил наследницу своей жены от предыдущих отношений Викторию, которая окончила школу в Нью-Джерси и сейчас пробует себя на сцене.

Тэги

Александра КрутаяВиктория КрутаяИгорь КрутойНью-ДжерсиОльга Крутая