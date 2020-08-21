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«Сам сэлфак запилил»: Решетова вслед за Кудрявцевой похвасталась, что ребенок научился снимать на телефон

Подруга Тимати отдыхает с сыном Ратмиром в Сан-Тропе.

«Сам сэлфак запилил»: Решетова вслед за Кудрявцевой похвасталась, что ребенок научился снимать на телефон
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

На днях телеведущая Лера Кудрявцева гордо сообщила, что дочка Маша научилась фотографировать на телефон. Теледива даже посвятила снимку малышки отдельный пост в Instagram. Дочурка запечатлела на камеру мамины ноги.

Вслед за Кудрявцевой похвасталась фотодостижениями своего наследника модель Анастасия Решетова. Девятимесячный сын от Тимати Ратмир «поиграл» маминым смартфоном, включил камеру и запечатлел себя на память. Получилось очень неплохо, о чем поспешила сообщить модель у себя в stories.

Ратмир Юнусов. Фото:
Ратмир Юнусов. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Сам сэлфак запилил» — подписала снимок Решетова.

Кстати, Решетова находится на отдыхе без бойфренда. Тимати так и не присоединился к ней и сыну, предпочтя провести отпуск с мамой и дочерью Алисой.

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