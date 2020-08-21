«Сам сэлфак запилил»: Решетова вслед за Кудрявцевой похвасталась, что ребенок научился снимать на телефон

На днях телеведущая Лера Кудрявцева гордо сообщила, что дочка Маша научилась фотографировать на телефон. Теледива даже посвятила снимку малышки отдельный пост в Instagram. Дочурка запечатлела на камеру мамины ноги.

Вслед за Кудрявцевой похвасталась фотодостижениями своего наследника модель Анастасия Решетова. Девятимесячный сын от Тимати Ратмир «поиграл» маминым смартфоном, включил камеру и запечатлел себя на память. Получилось очень неплохо, о чем поспешила сообщить модель у себя в stories.

«Сам сэлфак запилил» — подписала снимок Решетова.

Кстати, Решетова находится на отдыхе без бойфренда. Тимати так и не присоединился к ней и сыну, предпочтя провести отпуск с мамой и дочерью Алисой.