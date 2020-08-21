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«И у этой женщины пятеро детей? Чушь»: Водянова в бикини стиля romantic блеснула плоским животом

Модель в свои 38 лет выглядит словно юная девушка, а не как многодетная мама.

«И у этой женщины пятеро детей? Чушь»: Водянова в бикини стиля romantic блеснула плоским животом
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Водянова не оставила равнодушными своих русских поклонников, поделившись в микроблоге летним снимком в мини-бикини. Фанаты модели не могут поверить, что при такой точеной фигуре манекенщица родила пятерых детей. Настолько восхитительно и привлекательно она выглядит. В свои 38 лет возлюбленная французского предпринимателя вполне могла бы сойти за ровесницу старшего сына или даже дочери Невы, которой только-только исполнилось четырнадцать лет. Сама Наталья к таким комплиментам относится спокойно, будучи многодетной мамой, у нее нет времени на то, чтобы отвечать всем своим подписчикам в Instagram.

От британского аристократа Джастина Портмана модель родила старших отпрысков: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с Антуаном Арно на свет появились младшие дети: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова в романтичном купальнике восхитила поклонников тонкой талией (Фото: Instagram.com/natasupernova)

«И у этой женщины пятеро детей? Чушь», «Очень худенькая, как тростинка», «Такое впечатление, что вы вообще ничего не едите и питаетесь только маковой росой», «Словно ровесница дочери!! Сложно даже представить, как вы там детей вынашивали», «Зачетная мамочка!! Выглядите супер», «Какой миленький у вас купальник, такой детский немного вид», «Юная и прекрасная», «Некоторым удается не стареть!! Вам как будто не больше 18 лет», «Совсем еще ребенок, просто девчушка», «Как будто и не рожала», — такие комментарии появились под снимком модели.

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