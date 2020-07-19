«Не верю! И у нее пятеро детей?»: Водянова в васильковом мини-бикини сразила эффектной фигурой

38-летняя Наталья Водянова, будучи мамой пятерых детей, старшему из которых уже исполнилось восемнадцать лет, может похвастаться стройной и изящной фигурой, которой позавидовали бы даже начинающие модели. При этом в одном из интервью манекенщица уточнила, что она значительно прибавила в весе, когда вынашивала своего первенца — сына Лукаса. Правда, после родов девушка сумела восстановиться в кратчайшие сроки.
В браке с британским аристократом Джастином Портманом супермодель с русскими корнями родила старшего сына Лукаса, дочку Неву и Виктора. Несмотря на то, что избранник Натальи был весьма обеспеченным человеком, Водянова продолжала строить свою карьеру на подиуме, зарабатывая неплохие деньги на рекламных компаниях.
Сейчас 38-летняя модель состоит в отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно. Они воспитывают общих сыновей: Максима и Романа. Поклонники Водяновой не перестают удивляться тому, что став многодетной мамой, она сумела сохранить такую стройную фигуру. На одной из фан-страничек модели появился ее архивный летний снимок, который сама Наталья ранее публиковала в личном профиле. Водянова предстала перед объективом фотокамеры в васильковом мини-бикини, прикрывшись парео с белым горошком.
«Восхитительная, нежная и роскошная! А фигурка на зависть», «Не верю! И у нее пятеро детей?», «Какая роскошная женщина!! Наталья, вы просто чудо», «Вот вам и многодетная мама!!», «Как можно так выглядеть, когда есть сын, которому уже 18 лет? В чем секрет?!», «Просто восторг и зависть!!», «Что тут скажешь?! Хороша», «Наталья, так держать!! Словно ровесница Лукаса», «Чудесная мамочка пятерых детей», — такие комментарии появились под снимком возлюбленной Антуана Арно.