«Процесс пошел»: Гном Гномыч вернулся на лед

Сын Евгения Плющенко Александр показал в Instagram свою очередную тренировку. На этот раз Гном Гномыч отрабатывал скольжение. А помогал ему не звездный папа, который комментировал видеоролик за кадром, а Александр Абт – чемпион России по фигурному катанию. Некогда он был соперником на льду и самого Плющенко, и Алексея Ягудина. Только олимпийских вершин Абту достичь не удалось.

«Наш тренер Александр Абт, мы усиливаемся. Поздравьте нас, процесс пошел», — сказал Плющенко.

Видеороликами с тренировок Гном Гномыч часто делится со своими фанатами. Так, недавно он показывал, как отрабатывал новое вращение на льду, причем, несмотря даже на субботнее утро. И кстати, за лето Плющенко-младший подрос на целых пять сантиметров.