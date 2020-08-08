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«Практически без сил»: Александр Плющенко отрабатывает новое вращение на льду

В субботнее утро сын прославленного фигуриста тоже тренируется.

«Практически без сил»: Александр Плющенко отрабатывает новое вращение на льду
Александр Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын Евгений Плющенко Александр субботнее утро проводит на льду. Тренировки у Гном Гномыча тяжелые и многочасовые. Видео с новыми элементами он поделился со своей армией подписчиков.

«Отрабатываю новое вращение и это уже на 4 льду, практически без сил! 5 смен позиций», — подписал Александр Плющенко ролик.

На днях Гном Гнобыч похвастался, как заметно подрос за лето. Теплые месяцы пошли на пользу юному фигуристу и он прибавил целых пять сантиметров в росте. В этом году Александру Плющенко исполнилось семь лет. Причем, он успевает не только тренироваться, но и решил развивать свой TikTok. Наполняемостью контента будет заниматься самостоятельно.

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