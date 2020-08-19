«Ух, эта женщина на миллион»: Лорак в фиолетовом боди и на шпильках зажгла на сцене

Расставшись с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале с головой погрузилась в творчество. 41-летняя Ани Лорак продолжила гастролировать, давать концерты и записывать новые синглы. Ко всему прочему, певица устроила и свою личную жизнь. Она встречается с саунд-продюсером Егором Глебом, который моложе ее на целых пятнадцать лет. Такая разница в возрасте парочку явно не смущает.

К тому же, украинская исполнительница выглядит значительно моложе своих лет. Ей не дашь больше тридцати пяти. Что уже говорить о фигуре и откровенных нарядах знаменитости. Стоит посмотреть одно из недавних ее выступлений. Эти кадры появились в фан-аккаунте певицы, однако ранее этот же видеоролик сама Ани публиковала в личном профиле.

На сцену артистка вышла в фиолетовом боди и на умопомрачительной шпильке. Лорак зажигательно станцевала под собственный хит, восхитив и удивив поклонников. Многие в буквальном смысле потеряли дар речи. Настолько привлекательно и обаятельно выглядела Ани.