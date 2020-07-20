«Давно мы не виделись»: Ани Лорак в мини-платье с перьями предстала на фото с Сергеем Лазаревым

Снимком поделился Арман Давлетяров. Он отметил, что стал часто видеть двух артистов вместе.

Ани Лорак уже больше года является незамужней девушкой. Она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на фоне слухов о его многочисленных изменах. Теперь певица сама воспитывает дочку Софию, но не запрещает девочке видеться с отцом. В этом году на вечеринке в честь дня рождения наследницы Мурат не появился, зато был замечен саунд-продюсер Егор Глеб, с которым артистка встречается.

Тогда на празднике был Сергей Лазарев со своим сыном Никитой. Спустя несколько недель певица снова поделилась селфи с коллегой. Как известно, они много лет дружат. Заметил, что девушка все чаще видится с Сергеем и генеральный директор канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Он опубликовал фото, на котором позирует с Ани Лорак и Лазаревым. В кадре певица предстала в черном мини-платье с перьями и полупрозрачными рукавами. Также во все черное был облачен и ее коллега.

«Как же давно мы не виделись! Что-то часто они вдвоем в последнее время или это случайно! Хотя нам какое дело до этого, главное ,что все счастливы! В своей бы жизни разобраться, чем чужую анализировать», — написал Арман.

Многие поклонники восхитились образом Лорак. Некоторые также отметили, что любят этих стильных, талантливых и красивых артистов. «Главное, что Ани Лорак красивая», «Все счастливы и все вместе», «Они просто очень хорошие друзья», «Шикарные», «Лорак все молодеет», — прокомментировали пост подписчики.